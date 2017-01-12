Меркель закликала країни ЄС до єдності на тлі Brexit та кризи біженців

Про це вона заявила на прес-конференції після зустрічі із прем'єр-міністром Люксембурга Ксавьє Беттелем, пише Німецька хвиля.

"Ми цілком погоджуємося, що не можемо дозволити собі бути роз'єднаними", - сказала Меркель.

У контексті підготовки до наступного саміту ЄС вона заявила, що Євросоюз потребує чіткого порядку денного, зокрема, стосовно розв'язання кризи біженців.

За словами Меркель, ЄС повинен передусім ефективно охороняти свої зовнішні кордони та протидіяти контрабандистам людей, а потім вирішити питання щодо справедливого розподілу біженців. На кону, за її словами, - свобода пересування всередині Шенгенської зони.

Німецька канцлерка визнала, що ФРН раніше не була готова брати учать у такій системі розподілу мігрантів. Говорячи про проблеми Іспанії та Італії з біженцями, вона зазначила, що Берлін був переконаний - Німеччину це не зачепить.

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У свою чергу, прем'єр-міністром Люксембурга додав, що певні проблеми може спричиняти позиція низки країн-членів, які прагнуть "гнучкої солідарності".

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2016 р. на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

У серпні, тобто за кілька місяців, речник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив, що Лондон не запускатиме формальну процедуру виходу з Євросоюзу до кінця 2016 року. Трохи пізніше у мас-медіа з’являлися чутки щодо можливого перенесення процедури "розлучення" між Великобританією та ЄС аж до 2019 року. Джерела газети The Sunday Times повідомляли, що одним з формальних приводів затримки можуть слугувати вибори в Німеччині та Франції у 2017 році.