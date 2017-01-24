В Астані відновилися переговори з урегулювання конфлікту в Сирії

Про це повідомив спецпосланець генерального секретаря ООН з питань Сирії Стаффан де Містура, передає ТАСС.

У переговорах беруть участь делегації уряду та опозиції Сирії, представники Росії, Туреччини, Ірану і посол США в Казахстані Джордж Крол як спостерігач.

Уряд і опозиція Сирії у вівторок продовжують обговорення через посередництво де Містури механізмів підтримки перемир'я в Сирії.

Учасники також мають намір завершити узгодження документа, який закріплює режим припинення вогню.

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Дискусії, як і в понеділок, проходять у готелі Rixos President Astana в центрі Астани. Учасники зустрічі, як очікується, підіб‘ють її підсумки на спільній прес-конференції у розташованому навпроти «Казмедіацентрі».

Як повідомляли зарубіжні ЗМІ, атмосфера переговорів в Астані – надзвичайно напружена, протиборчі сторони навіть не спілкуються один з одним безпосередньо, а спілкуються через посередників.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я в Сирії, введеного з 30 грудня, проте режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, через що частина повстанців заявила про припинення підготовки до мирних переговорів.

Москва і Тегеран є близькими прихильниками президента Сирії Башара Асада, сприяючи збереженню його режиму військовими методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам у боротьбі проти джихадистів, водночас протидіючи загонам курдських повстанців.