РФ і Туреччина планують проводити переговори щодо Сирії на новому майданчику в Астані – Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

«Ми ведемо активні переговори з представниками збройної опозиції за посередництва Туреччини. Позавчора у телефонній розмові з президентом Туреччини Ердоганом ми домовилися про те, що будемо пропонувати конфліктуючим сторонам (ми, зі свого боку, - уряду Сирії, а президент Туреччини - представникам збройної опозиції) продовжити процес мирних переговорів на мирному майданчику. Таким майданчиком могла б бути столиця Казахстану Астана», - сказав Путін.

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«Якщо сторони конфлікту погодяться, то ми звернемося з проханням до президента Казахстану Назарбаєва підтримати цей процес. Якщо це станеться, то це не буде майданчиком, який конкуруватиме, скажімо, з женевським. Але це буде доповнювати женевські переговори», - додав він.

За словами Путіна, головне - прагнути до політичного врегулювання.