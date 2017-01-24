Під час госпіталізації лижника на курорті Італії розбився рятувальний вертоліт (фото)
15:35, 24 січня 2017Світ
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Рятувальний вертоліт марки AW 139 з шістьма людьми на борту розбився на гірськолижному курорті Кампо Феліче в регіоні Абруцції в центральній частині Італії.
Фотоілюстрація / weather.com, Riccardo Galli/Instagram
Про це повідомляє ANSA.
Вертоліт віз травмованого лижника на лижне поле в Кампо Феліче. Машина впала з висоти близько 600 метрів. За свідченням очевидців, перед падінням вертоліт видавав рев.
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Перед катастрофою повітряне судно відправило сигнал тривоги, який був прийнятий у місті Касаміна муніципалітету Луколі. За попередніми даними, погода в районі падіння вертольота була нормальною для польотів.
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Фото: ansa.it/abruzzo
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