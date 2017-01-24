Під час госпіталізації лижника на курорті Італії розбився рятувальний вертоліт (фото)

Про це повідомляє ANSA.

Вертоліт віз травмованого лижника на лижне поле в Кампо Феліче. Машина впала з висоти близько 600 метрів. За свідченням очевидців, перед падінням вертоліт видавав рев.

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Перед катастрофою повітряне судно відправило сигнал тривоги, який був прийнятий у місті Касаміна муніципалітету Луколі. За попередніми даними, погода в районі падіння вертольота була нормальною для польотів.

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