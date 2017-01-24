Трампа запросили 28 лютого виступити перед спільним засіданням обох палат Конгресу США
18:23, 24 січня 2017Світ
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Спікер Палати представників (нижня палата Конгресу) від Республіканської партії Пол Райан запросив президента США Дональда Трампа 28 лютого виступити перед спільним засіданням обох палат Конгресу.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це він сказав на прес-конференції, повідомляє Fox News.
"Сьогодні я запрошую президента Трампа 28 лютого виступити перед спільною сесією Конгресу", - заявив Райан.
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Він додав, що американські громадяни та їхні представники у Конгресі отримають можливість безпосередньо почути від Трампа його бачення щодо майбутнього та спільної програми дій з членами Палати представників та сенаторами.
Райан назвав програму подальших дій "амбіційним порядком денним".
"Протягом дуже довгого часу Вашингтон був занадто невпевненим у вирішенні великих проблем, з якими стикається наша країна", - наголосив Райан.
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