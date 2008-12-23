Росія робитиме все, щоб Чорноморський флот лишився у Севастополі

Російське керівництво зробить все, щоб продовжити термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ, який займається в російському уряді роботою оборонного відомства, в інтерв`ю "Известиям" 22 грудня.

“Я не сумніваюся, що російське керівництво зробить все, щоб продовжити оренду, і робитиме різні пропозиції”, - сказав С.ІВАНОВ. Він додав, що оскільки угода про Чорноморський флот приймалася в пакеті з іншими документами, то її перегляд призведе до перегляду й інших угод.

Водночас віце-прем`єр зазначив, що флот, який базується тільки в одному пункті, уразливий. Саме тому, додав С.ІВАНОВ, ще п`ять років тому було ухвалено федеральну цільову програму зі створення місць базування Чорноморського флоту на території Росії - в районі Новоросійська і Туапсе.

С.ІВАНОВ зазначив, що у будь-якому разі ця програма виконуватиметься, і частину флоту Росія переводитиме в інші точки. «Не кладуть всі яйця до однієї корзини», - сказав російський віце-прем`єр.