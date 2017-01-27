Активісти захопили особняк російського мільярдера в Лондоні, хочуть перетворити його в притулок для бездомних - ЗМІ

Активісти «захопили» особняк російського мільярдера Андрія Гончаренка в Лондоні, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.

За наявною інформацією, незаконні мешканці знаходяться в будівлі на Ітон-сквер протягом трьох днів. Як заявляють активісти, вони мають намір перетворити апартаменти в притулок для бездомних.

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Особняк побудований в 1820-х роках. У 2014 році його купив Гончаренко. Вважається, що з тих пір будівля пустувала.

За словами очевидців, кілька активістів покинули апартаменти, решта продовжують залишатися всередині. Як передає Daily Mail, на маєтку можна побачити плакат «Антиуряд США у вигнанні».

Також стверджується, що в будівлі побував ймовірний хакер Лаурі Лав, якому загрожує екстрадиція до США.