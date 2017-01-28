Голова МЗС Угорщини висловився за швидке скасування санкцій ЄС проти Росії

Про це у п'ятницю, 27 січня, в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, передає Deutsche Welle.

"Я не бачу Росію як загрозу для Угорщини. Я розумію і поважаю, що наші польські друзі, балтійські друзі мають іншу позицію з цього приводу (...) Але Росія не буде атакувати будь-яку державу-члена НАТО. Я не думаю, що це було би в інтересах Росії", - зазначив Сіярто на тлі майбутнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Будапешта. Сам візит має відбутися 2 лютого.

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Сіярто також висловився за швидке скасування санкцій ЄС проти Росії, запроваджених після окупації Криму і початку конфлікту на Донбасі. За його словами, Угорщина за цей час втратила експортних можливостей на 6,5 мільярда доларів. Самі санкції він назвав марними. "Чи повинні ми бути задоволені, що економіка Росії падає? Ні, ми шкодуємо з цього приводу", - сказав очільник МЗС Угорщини.

Під час візиту Володимира Путіна до Будапешта він та прем'єр-міністр Віктор Орбан мають намір обговорити, зокрема, розширення співпраці у питанні постачання природного газу та проект будівництва двох нових енергоблоків на АЕС у місті Пакш.

Сіярто також висловив надію на покращення відносин із США після вступу на посаду президента Дональда Трампа.