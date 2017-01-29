Британія допоможе Туреччині розробляти реактивні винищувачі - ВВС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися про розширення співпраці, повідомляє Російська служба ВВС.

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Після переговорів двох лідерів було оголошено про укладення угоди розміром близько 125 млн доларів, суть якої в тому, що Британія допоможе Туреччині у розробці військових реактивних винищувачів.

"Тереза Мей сказала, що Великобританія і Туреччина створять спільну робочу групу для підготовки грунту з розвитку торгових відносин Британії після її виходу з ЄС", - зазначає видання.

У свою чергу президент Ердоган заявив, що Туреччина планує збільшити торговий оборот з Великобританією з 15,6 млрд до 20 млрд доларів на рік.