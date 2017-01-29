Через 20 років після загибелі принцеси Діани в Лондоні з'явиться її скульптура

Про це повідомляється в офіційному акаунті королівської сім'ї в Facebook.

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"Минуло 20 років з моменту смерті нашої матері, і тепер настав час визнати її позитивний вплив на Великобританію та весь навколишній світ і вшанувати її пам'ять скульптурою. Ми сподіваємося, що статуя допоможе всім гостям Кенсінгтонського палацу задуматися про її життя і спадщину", - зазначив принц Гаррі.

Статую зведуть в літньому саду на території Кенсінгтонського палацу. Майбутнього автора скульптури поки не визначено, його обере спеціальний комітет з 6 осіб.

Робота над скульптурою розпочнеться найближчим часом. Коли вона буде представлена публіці, поки невідомо, але королівська родина розраховує, що це відбудеться до кінця 2017 року.

Нагадаємо, принцеса Діана, колишня дружина принца Чарльза, загинула у віці 36 років, в автокатастрофі, коли "Мерседес", в якому вона їхала разом з другом Доді аль-Файєдом, на величезній швидкості врізався в опору моста.