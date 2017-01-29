Лондон висловить свою думку з приводу заборони на в'їзд до США біженцям і мігрантам

Як повідомляє ВВС,

Борис Джонсон і Амбер Радд представлять свою думку з приводу 90-денної заборони, яка стосується біженців, а також тих, у кого є американські візи, якщо вони є вихідцями з семи мусульманських країн.

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Раніше міністерство національної безпеки США заявило, що підкориться розпорядженням суду, який тимчасово забороняє висилку з США іммігрантів з семи мусульманських країн, однак указ президента Трампа, який забороняє їм в'їзд до країни, залишається в силі.

Зокрема, указ стосується громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

У суботу федеральний окружний суд у Нью-Йорку наклав тимчасову заборону на висилку мігрантів з цих країн з чинними американськими візами з аеропортів США, незважаючи на відповідне розпорядження президента Трампа, аргументуючи це тим, що указ порушує їх законні права.

"Розпорядження президента Трампа залишаються в силі - заборона на пересування залишається забороною, а американський уряд залишає за собою право відкликати візи в будь-який час, якщо це буде потрібно з міркувань національної безпеки або безпеки громадян", - йдеться на сайті міністерства.

"Урядове розпорядження президента Трампа зачіпає лише незначну частину іноземних туристів і є першим кроком на шляху відновлення контролю над американськими кордонами і національною безпекою", - вказується в заяві.

Раніше Борис Джонсон написав у своєму акаунті у Twitter, що поділ людей за національністю є невірним кроком, який сіє розбрат.

Сама британський прем'єр вже потрапила під вогонь критики через те, що не виступила з осудом указу Трампа.

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Спочатку Мей заявила, що прийняття рішень про біженців - це справа американської влади. Пізніше було оприлюднено заяву, де говорилося, що британський лідер не згодна з таким підходом і не збирається брати його на озброєння.

Вона дала вказівки головам МЗС і МВС висловити думку Лондона з цього приводу, щоб захистити права британських громадян.

Як повідомляло джерело в уряді Британії, влада обох країн має право виробляти власну імміграційну політику. Однак якщо оголошені зміни зачеплять громадян Британії, Даунінг-стріт зробить подібні кроки, щоб захистити їх права.

Як повідомлялося, 27 січня Трамп підписав указ про «екстремальний відбір» іммігрантів, згідно з яким протягом 90 днів до країни заборонено в'їзд з країн, що входять до списку, визначеного підписаним у 2015 році президентом США Бараком Обамою законом. Крім того, на 120 днів призупинено програму прийому біженців, а прийом біженців з Сирії зупинено безстроково.