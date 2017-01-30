Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст у США проти імміграційних обмежень
Десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Демонстранти зібралися в Беттері-парку в Нью-Йорку, щоб засудити указ про обмеження на в’їзд до США мігрантів та біженців з семи переважно мусульманських країн.
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Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ «неамериканським».
«Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей», – сказав Шумер.
Понад 10 людей прийшли в центр Бостона з протестами.
Тисячі невдоволених імміграційними обмеженнями зібралися і Білого дому у Вашингтоні, скандуючи: «Дозвольте їм в’їхати», дехто вигукував – «Ми всі – мусульмани».
Люди в американській столиці пройшли ходою до готелю Трампа, розташованого за декілька кварталів від Капітолію.
Мітинги також заплановані і в інших американських містах, зокрема Г’юстоні, Детройті, Сент-Луїсі та Лос-Анджелесі.
Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які прибувають в аеропорти США.