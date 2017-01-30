Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст у США проти імміграційних обмежень

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Демонстранти зібралися в Беттері-парку в Нью-Йорку, щоб засудити указ про обмеження на в’їзд до США мігрантів та біженців з семи переважно мусульманських країн.

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Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ «неамериканським».

«Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей», – сказав Шумер.

Понад 10 людей прийшли в центр Бостона з протестами.

Тисячі невдоволених імміграційними обмеженнями зібралися і Білого дому у Вашингтоні, скандуючи: «Дозвольте їм в’їхати», дехто вигукував – «Ми всі – мусульмани».

Люди в американській столиці пройшли ходою до готелю Трампа, розташованого за декілька кварталів від Капітолію.

Мітинги також заплановані і в інших американських містах, зокрема Г’юстоні, Детройті, Сент-Луїсі та Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які прибувають в аеропорти США.