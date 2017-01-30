Стрілянина в мечеті у Канаді: поліція заарештувала двох осіб
08:08, 30 січня 2017Світ
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Після стрілянини у мечеті в канадському місті Квебек були заарештовані двоє підозрюваних.
REUTERS
Представник поліції повідомив, що в результаті інциденту загинули люди. Однак він відмовився назвати точне число жертв, передає РБК.
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Стрілянина в Ісламському культурному центрі в Квебеку сталася під час вечірньої молитви.
Як розповів агентству Reuters очевидець інциденту, в мечеті було близько 40 осіб. Він також повідомив, що стрілянину здійснювали до трьох осіб.
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в результаті нападу загинули п'ять осіб.
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