Стрілянина в мечеті у Канаді: поліція заарештувала двох осіб

08:08, 30 січня 2017
Світ
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Після стрілянини у мечеті в канадському місті Квебек були заарештовані двоє підозрюваних.

REUTERS

Представник поліції повідомив, що в результаті інциденту загинули люди. Однак він відмовився назвати точне число жертв, передає РБК.

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Стрілянина в Ісламському культурному центрі в Квебеку сталася під час вечірньої молитви.

Як розповів агентству Reuters очевидець інциденту, в мечеті було близько 40 осіб. Він також повідомив, що стрілянину здійснювали до трьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в результаті нападу загинули п'ять осіб.

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Теги: #Канада