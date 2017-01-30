Стрілянина в мечеті у Канаді: у поліції повідомили про шістьох загиблих
09:56, 30 січня 2017Світ
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Шість осіб загинули і вісім отримали поранення при стрільбі в мечеті канадського міста Квебек.
Поліція біля місця нападу в Квебеку / REUTERS
Ці дані повідомила представник поліції, додавши, що влада розслідує напад на мечеть в Квебеку як терористичну атаку, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Раніше ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли про те, що нападників було троє.
За інформацією місцевої газети Le Soleil, один з підозрюваних - 27-річний чоловік з "квебекський ім'ям", у ще одного був автомат Калашникова. Поліція, однак, подібних деталей не повідомляла.
Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції повідомили про арешт двох підозрюваних, які ввечері 29 січня здійснили збройний напад на мечеть Квебеку.
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