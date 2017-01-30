Стрілянина в мечеті у Канаді: у поліції повідомили про шістьох загиблих

Ці дані повідомила представник поліції, додавши, що влада розслідує напад на мечеть в Квебеку як терористичну атаку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожТрюдо назвав стрілянину в мечеті Квебека "боягузливим нападом"

Раніше ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли про те, що нападників було троє.

За інформацією місцевої газети Le Soleil, один з підозрюваних - 27-річний чоловік з "квебекський ім'ям", у ще одного був автомат Калашникова. Поліція, однак, подібних деталей не повідомляла.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції повідомили про арешт двох підозрюваних, які ввечері 29 січня здійснили збройний напад на мечеть Квебеку.