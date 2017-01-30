Британський уряд не має наміру відміняти прийом Трампа королевою Єлизаветою

Державний візит до Британії передбачає прийом лідера іноземної держави королевою Єлизаветою II. Проти цього виступили автори петиції, під якою поставили свої підписи вже більш як мільйон британців, повідомляє Русская служба ВВС.

Трамп одержав офіційне запрошення на візит до Британії на першій зустрічі прем'єр-міністра Терези Мей і президента США 26 січня у Вашингтоні.

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Як зазначили в уряді, заборона на в'їзд до Британії Трампу була б «популістським жестом». Зокрема було зазначено, що запрошення відвідати Британію з візитом вже було ухвалене американською стороною, і відкликання запрошення все зіпсувало б.

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін вважає, що прем'єр Британії Мей не виправдає очікувань співвітчизників, якщо не зможе відтермінувати візит Трампа.

29 січня на сайті британського парламенту було опубліковано текст петиції, яка закликає заборонити Трампу в'їзд до країни в рамках державного візиту, коли глава іноземної держави запрошується на прийом до королеви.

Як обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на жінконенависницькі погляди Трампа та його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою чи принцом Уельським. У тексті звернення йдеться, що такий прийом міг би поставити королеву в незручне становище.

Разом з тим петиція не виключає можливості приїзду Трампа до Британії в рамках звичайного робочого візиту, без зустрічі з членами королівської сім'ї.

За існуючими правилами, якщо під петицією підписуються понад 10 тис. осіб, уряд зобов'язаний опублікувати офіційну реакцію на неї. Якщо петиція набирає понад 100 тисяч підписів, парламент може почати дебати з цього питання.