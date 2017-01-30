Спецслужби США оцінюють здатність Путіна і Ко керувати Росією після ядерного удару - Bloomberg

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Bloomberg.

Мета дослідження, проведення якого ініціював Конгрес США Барака Обами, - з'ясувати "здатність керівництва вижити, управляти і контролювати державні функції" при ядерному вибуху.

В документі повинні бути відомості про розташування наземних і підземних об'єктів, які мають значення для політичного і військового керівництва двох країн. Також доповідь повинна містити перелік об'єктів, з яких перші особи Росії і Китаю зможуть здійснювати свої функції в період кризи і бойових дій.

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Розробники документа повинні будуть докладно описати ті заходи із забезпечення безпеки і функціонування керівництва Росії і Китаю, які враховуються в розрахунках США на випадок ядерної війни.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ, в якому йдеться про "велику розбудову збройних сил США". Президент пообіцяв оснастити американську армію "новими літаками, новими судами, новими ресурсами і новими інструментами".