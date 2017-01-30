Юнкер: Час для зміни санкцій проти Росії не настав
20:29, 30 січня 2017Світ
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В Європейському союзі на даний момент не розглядають жодних варіантів зміни рішення щодо санкцій щодо Росії.
Юнкер / REUTERS
Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції в Брюсселі, передає "ЄвроПравда".
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"Ми прийняли всі рішення. Ці рішення залишаються в силі. Коли нам буде потрібно повернутися до цього рішення, ми подивимося. Зараз не час для змін (рішень)", - сказав Юнкер.
Нагадаємо, раніше в Білому домі також заявили, що не прийняли рішення про долю санкцій проти Росії.
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