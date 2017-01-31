У Бельгії відкрився підводний ресторан (фотогалерея)
15:52, 31 січня 2017Світ
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У новому бельгійському підводному ресторані у відвідувачів є можливість поїсти в басейні на глибині 5 метрів.
Про це повідомляє Reuters.
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Відвідувачі надягають костюми для дайвінгу, щоб опуститися на дно басейну до сфери, в якій і відбувається вечеря. Офіціанти доставляють їжу, вона попередньо упакована в баночки і поміщена в спеціальний кейс.
Як відомо, у Лондоні відкрився перший ресторан, який можна відвідати голим. В листі очікування закладу The Bunyadi було понад 46 тис. бажаючих.
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