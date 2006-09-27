Розвідка США заявляє про загрозу зростання терактів у всьому світі

Оприлюднена за розпорядженням Президента США Джорджа БУША секретна доповідь американської розвідки попереджує про зростання кількості прихильників терористичного "джихаду" і можливе збільшення кількості терактів у всьому світі.

Як передає РІА «Новости», в поширених у Вашингтоні окремих розділах доповіді, з яких за вказівкою Дж.БУША знято гриф секретності, стверджується, що в світі зараз відбувається зростання чисельності і розширення географічного місцеперебування "активістів, які називають себе "джихадистами".

"Якщо ця тенденція триватиме, загрози для американських інтересів усередині країни і за кордоном будуть різноманітнішими, що призведе до зростання терактів у всьому світі", - зазначається в документі, підготовленому в квітні цього року апаратом Директора національної розвідки США Джона НЕГРОПОНТЕ на основі розвідданих, що надходили до американських спецслужб до лютого включно.

У доповіді повідомляється також, що конфлікт в Іраку зараз "залучає прихильників глобального джихадистського руху", і що від результату боротьби з терористами в Іраку значною мірою залежить безпека в інших частинах світу.

Протидія розширенню джихадистського руху вимагатиме скоординованих різносторонніх зусиль, які виходитимуть далеко за рамки просто операцій із затримання чи знищення терористичних лідерів", - попереджують автори секретної доповіді.

Деякі деталі з цього документа потрапили в неділю в газету "Нью-Йорк таймс", викликавши гучний політичний скандал у США і звинувачення на адресу Дж.БУША в тому, що розв`язана ним в Іраку війна посилила терористичну загрозу для Америки. У відповідь Білий дім заявив, що інформація з документа має вибірковий і тенденційний характер, і що публікації в ЗМІ не відображають всієї повноти картини і висновків, викладених в аналітичній доповіді спецслужб.