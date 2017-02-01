Трамп закликав фармкомпанії повернути виробництво до США в обмін на пільги

Про це повідомив Трамп на своїй сторінці Facebook за підсумками зустрічі з топ-менеджерами цих компаній, передає 112 Україна.

При цьому глава держави пообіцяв таким компаніям пільги.

"Сьогодні я зустрівся з керівниками фармацевтичних компаній в Білому домі. Вони досягли екстраординарних успіхів, але ціни на ліки захмарні. Ми повинні отримати більш низькі ціни, ми повинні отримати ще більше інновації", - пише Трамп.

Читайте такожFiat Chrysler інвестує мільярд доларів у модернізацію заводів у США

Трамп "запропонував керівникам повернути свої компанії назад у Сполучені Штати". "Наша торгова політика буде виставляти пріоритети", - пообіцяв він.

За його словами, неправильно, що в США без особливих бар'єрів надходять ліки вироблені в інших країнах.

"У наших фармацевтичних фірм є великі фінансові ресурси, щоб прискорити розвиток нових ліків", - заявив він.