Ту-154, який зіткнувся з американським літаком, належав Президенту

Літак Ту-154, що 26 вересня зіткнувся у бішкекському аеропорту з паливозаправником американської військової бази КС-135, який тільки но приземлився, належав Президенту Киргизії.

Як повідомляє Корреспондент.net , в результаті зіткнення американський літак загорівся, президентський лайнер одержав деякі пошкодження.

Як розповів міністр транспорту і зв`язку Киргизстану Нурлан СУЛАЙМАНОВ, пошкоджений в бішкекському аеропорту "Манас" літак Ту-154 був президентським бортом. Він виконував офіційні рейси Президента і .

Зіткнення сталося під час зльоту Ту-154. Він зачепив крилом паливозаправник американської військової бази, що розташована в аеропорту. В результаті у пасажирського лайнера було серйозно пошкоджене крило, проте пілот зумів здійснити в повітрі розворот і посадити літак.

Американський літак через зіткнення загорівся, проте вогонь було швидко погашено. Ніхто не постраждав. Міжнародний аеропорт «Манас» у Бішкеку вранці в середу, 27 вересня, відновив роботу в звичайному режимі.

Американська військова база була розміщена в Манасі в 2001 році. Зараз в рамках антитерористичної операції "Непохитна свобода" на ній перебуває близько тисячі американських військовослужбовців, а також військова техніка і літаки.