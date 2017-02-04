На борту російського Ту-154 стався вибух - результати незалежного розслідування

Про це свідчить розслідування члена Асоціації технічних експертів Росії Юрія Антипова, передає BFM.ru.

Так, йому вдалося звернути увагу на кілька характерних уламків, які повною мірою розкривають все, що відбувається на борту перед катастрофою.

"І залізо показало, що у першому вантажному відсіку всередині був дуже високий тиск, через що борт у районі вантажного відсіку був розірваний. Решта металу була відкинута вгору, це було з правого боку, цей уламок, який мене на початку зацікавив. І потім я отримав вже досить чіткі фото цього уламка. А ось лівий борт вантажного відсіку — там взагалі ситуація однозначна: нижче підлоги, тобто у відділі вантажного відсіку обшивка набула чорно-коричневого кольору, що можливо тільки при дії дуже високої температури", - зазначив експерт.

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Відповідно, за словами Антипова, таку температуру міг створити тільки вибух всередині вантажного відсіку.

"Я проаналізував повністю все забарвлення літака зсередини, воно стандартне, забарвлені елементи як у зоні пасажирського салону, так і у вантажному відсіку. І ось на цьому уламку, характерному, чітко видно, що верхня частина уламка, яка перебуває в пасажирському салоні, вона певного забарвлення, а нижче лінії підлоги, як я вже сказав, темно-коричневе забарвлення з елементами навіть чорного кольору", - наголосив фахівець.

Крім того, продовжив він, були й інші моменти, які теж підтвердили вже на першому етапі, що був вибух: це розплавлення частини конструкції, частини елементів.

"І все це склалося в єдину картину, яка повністю узгоджується з показниками, — це великий розліт уламків, велика фрагментація тіл пасажирів", - підсумував Антипов.

У свою чергу виконавчий директор спільноти незалежних розслідувачів авіаподій Валерій Постніков відкидає версію вибуху й закликає дочекатися підсумків розслідування.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів незабаром після вильоту із Сочі. На борту перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні й танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя.

Раніше в мережі з'явилося відео з веб-камери на пляжі "Огоньок" в Адлері (населений пункт міського типу, що є адміністративним центром Адлерського району, що входить до складу міста-курорту Сочі - Ред.) зі спалахом у небі.

Якщо цей спалах дійсно має відношення до зруйнованого в морі Ту-154, то це може означати, що катастрофа сталася в результаті вибуху на борту.