У Чорному морі призупинили водолазні роботи з пошуку уламків Ту-154 через шторм

Водолазні роботи з пошуку уламків російського літака Ту-154 у Чорному морі припинено через шторм, що піднявся на морі, передає Російська служба ВВС з посиланням на МНС Росії.

Зазначається, що роботу водолазів буде продовжено тільки після зниження хвилювання моря. У відомстві наголосили, що призупинено тільки роботу водолазів, а кораблі продовжують пошук.

Раніше у середу Міноборони РФ офіційно повідомило, що водолазам вдалося знайти і винести на поверхню другий бортовий самописець. Перший, основний, був знайдений і доставлений для розшифровки напередодні.

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За деякими даними, попередній аналіз показань самописця дозволяє припустити, що причиною катастрофи могла стати помилка пілотів.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці у неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.