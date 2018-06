"Ми кажемо ні": у Берліні та Лондоні пройшли акції протесту проти Трампа

За даними німецьких правоохоронних органів, біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна зібралися близько 1200 демонстрантів.

Про це повідомляє DW.

Вони виступали проти посилення новою американською адміністрацією міграційного законодавства, побудови стіни на кордоні США з Мексикою і тенденції до маргіналізації певних груп населення, що нагадує, за словами демонстрантів, про часи нацистської Німеччини.

Кілька учасників акції розгорнули американський прапор з написом "Ми говоримо ні (політиці Трампа. - Ред.)" ("We say no") на червоно-білому тлі.

Читайте такожDer Spiegel вийшов з обкладинкою, на якій Трамп зображений із відтятою голової Статуї Свободи

У Лондоні до маршу протесту, за даними організаторів, приєдналися близько 40 тисяч осіб, передає британська газета Evening Standard. Вони зібралися біля посольства США на площі Гросвенор і рушили в бік вулиці Уайтхолл в центрі міста.

Протестувальники несли таблички з гаслами "Любов бере верх над ненавистю" ("Love trumps hate" - один з девізів передвиборної кампанії кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон), "Тереза-миротворець" (натяк на британського прем'єра Терезу Мей, яка відмовляється від явної конфронтації з Трампом), "Повернемо Америці здатність думати" ("Make America think again"), перефразовуючи знаменитий слоган республіканця "Make great America again" ("Повернемо Америці велич").