Сирський повідомив, що ухвалено рішення наростити забезпечення боєприпасами українські бригади, які захищають Дніпропетровщину.

Окупанти вперто докладають зусиль з метою прориву української оборони та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram. Як відзначив Сирський, незважаючи на гучні заяви російського вищого керівництва про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

"Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області", - наголосив Сирський.

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Зокрема, з цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги.

У зв’язку із зазначеною ситуацією Сирський присвятив день роботі в українських бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій.

Він детально заслухав командирів, ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами.

"Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", - додав Сирський.

Він зазначив, що попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад.

"Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", - підкреслив головнокомандувач.

Ситуація в Дніпропетровській області

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що російська армія має завдання від керівництва РФ перетнути адміністративну межу Дніпропетровської області, й для цього окупанти не жаліють своїх солдатів – напрямок усіяний трупами окупантів. На тому напрямку росіяни накопичили дуже багато живої сили, намагаються підтягувати техніку. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни оперують 250-350 танками.

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