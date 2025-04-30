І GTA 6, і Borderlands 4 належать видавництву Take-Two.

Ренді Пітчфорд, глава Gearbox, спростував чутки про те, що перенесення релізу Borderlands 4 пов'язане з виходом GTA 6.

У себе в X він написав, що рішення зрушити дату виходу на більш ранній термін було продиктоване винятково внутрішньою впевненістю в якості гри і темпах розробки.

"Випуск Borderlands 4 раніше запланованого - це на 100% результат нашої впевненості в проєкті, завданнях і темпах фіксації багів. І рівно на 0% - реакція на релізи інших ігор, реальних або гіпотетичних".

І хоча Rockstar досі не назвала точну дату виходу GTA 6, її реліз офіційно запланований на осінь. Обидві гри видає Take-Two, і в минулому компанія вже заявляла, що не випускатиме GTA і Borderlands занадто близько одна до одної.

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Тим часом ринкові аналітики називають GTA 6 найбільшим розважальним релізом 2025 року. За даними The Game Business, кілька великих видавців уже готують запасні графіки, щоб не зіткнутися з грою Rockstar лоб в лоб.

Раніше ми розповідали, що GTA 6 може стати найбільш продаваним медіа в історії. Прогнозується, що за перший рік гра заробить 3.2 мільярда доларів.

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