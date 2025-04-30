Контент у La Quimera з'являтиметься поступово.

Reburn, студія, заснована вихідцями з 4A Games, через п'ять днів після зриву релізу La Quimera, оголосила: гра все ж вийде, але в ранньому доступі. Коли саме - невідомо. Причина - технічні проблеми, з якими команда не впоралася до 25 квітня.

В офіційній заяві розробники визнали, що початкові плани довелося серйозно переглянути. Ідею масштабного проєкту відклали вбік, зробивши ставку на невелику першу частину. Її можна буде пройти соло або в кооперативі. За словами авторів, вона "запускає всі наступні події".

Рішення, судячи з усього, було прийнято в останній момент. До самого релізу Reburn не говорила про ранній доступ, навпаки - проект позиціонувався як цілісний шутер тривалістю близько п'яти годин. Проте, журналісти вже випробували збірку і повідомили: весь контент укладається у дві години і включає три місії.

Відео дня

Ну а поки основні сили 4Games працюють над новою частиною Metro. У відео, присвяченому 15-річчю серії, розробники розповіли, що війна в Україні зробила сюжет гри ще більш похмурим.

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