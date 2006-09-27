Поліція Грузії оточила в Тбілісі будинок Групи російських військ в Закавказзі

Поліція Грузії оточила в Тбілісі будівлю Групи російських військ в Закавказзі (ГРВЗ).

Як передає Газета.Ru, голова адміністрації міністра внутрішніх справ Грузії Шота ХІЗАНІШВІЛІ підтвердив факт оточення будівлі, проте відмовився назвати його причини.

"Тема важлива, я не уповноважений робити заяву, з офіційною заявою виступить міністр (внутрішніх справ) о 19.00", - сказав Ш.ХІЗАНІШВІЛІ.

В ГРВЗ підтвердили факт оточення, але також не стали коментувати що відбувається. У будинку зараз перебуває черговий.

Раніше в середу російські миротворці в селі Ередві в зоні грузино-осетинського конфлікту зруйнували колишній будинок батальйону грузинських миротворців. Повідомляється, що російські військовослужбовці увійшли до села на бронетранспортерах і зламали будинок.

За інформацією військових, вони виконували завдання командувача миротворчими силами Марата КУЛАХМЕТОВА і пояснили свої дії тим, що їм потрібні будівельні матеріали.