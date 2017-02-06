Експерти оцінили ймовірність захоплення Балтики Росією
Експерти оцінили, яка ймовірність того, що РФ спробує захопити країни Балтики.
Про це розповів директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін та історик Юрій Фельштинський, передає "Апостроф".
На думку Бароніна, у Кремля є всі можливості для того, щоб дестабілізувати ситуацію у прибалтійських країнах. Але експерт вважає, що Путін піде на це тільки в крайньому випадку, оскільки наслідки таких дій непередбачувані.
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Разом з тим він зазначає, що Балтика є "ахіллесовою п'ятою" НАТО, тому немає гарантій, що Росія не піде на агресію.
Фельштинський в свою чергу вказує, що Балтика перебуває у зоні ризику в контексті ідей про "русский мир", які просуває Кремль. На його думку, під ударом перебуває не тільки Нарва, в якій багато російського населення, але й всі прибалтійські країни. Він пояснює це тим, що з військової точки зору не має значення, порушений суверенітет лише Естонії чи ще й Литви і Латвії.
Він додає, що крім трьох колишніх радянських республік, в зону ризику потрапляє також Фінляндія, а можливо, й Швеція.