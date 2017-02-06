Експерти оцінили ймовірність захоплення Балтики Росією

Про це розповів директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін та історик Юрій Фельштинський, передає "Апостроф".

На думку Бароніна, у Кремля є всі можливості для того, щоб дестабілізувати ситуацію у прибалтійських країнах. Але експерт вважає, що Путін піде на це тільки в крайньому випадку, оскільки наслідки таких дій непередбачувані.

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Разом з тим він зазначає, що Балтика є "ахіллесовою п'ятою" НАТО, тому немає гарантій, що Росія не піде на агресію.

Фельштинський в свою чергу вказує, що Балтика перебуває у зоні ризику в контексті ідей про "русский мир", які просуває Кремль. На його думку, під ударом перебуває не тільки Нарва, в якій багато російського населення, але й всі прибалтійські країни. Він пояснює це тим, що з військової точки зору не має значення, порушений суверенітет лише Естонії чи ще й Литви і Латвії.

Він додає, що крім трьох колишніх радянських республік, в зону ризику потрапляє також Фінляндія, а можливо, й Швеція.