У Путіна пояснили раптову перевірку боєготовності повітряно-космічних сил Росії
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував раптову перевірку Повітряно-космічних сил Росії.
Вона була оголошена раніше 7 лютого, передає Газета.Ru.
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"Практика раптових перевірок вельми ефективно зарекомендувала себе. Проводилася й надалі буде вестися така практика", — відповів Пєсков на питання, чим викликана чергова раптова перевірка.
Раніше сьогодні міністр оборони генерал армії Сергій Шойгу оголосив, що за дорученням Путіна почалася раптова перевірка Повітряно-космічних сил російської армії.
"Сьогодні згідно з рішенням верховного головнокомандувача збройних сил для оцінки готовності органів військового управління і військ для виконання навчально-бойових завдань розпочата раптова перевірка повітряно-космічних сил", - сказав Шойгу.