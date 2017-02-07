У Путіна пояснили раптову перевірку боєготовності повітряно-космічних сил Росії

Вона була оголошена раніше 7 лютого, передає Газета.Ru.

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"Практика раптових перевірок вельми ефективно зарекомендувала себе. Проводилася й надалі буде вестися така практика", — відповів Пєсков на питання, чим викликана чергова раптова перевірка.

Раніше сьогодні міністр оборони генерал армії Сергій Шойгу оголосив, що за дорученням Путіна почалася раптова перевірка Повітряно-космічних сил російської армії.

"Сьогодні згідно з рішенням верховного головнокомандувача збройних сил для оцінки готовності органів військового управління і військ для виконання навчально-бойових завдань розпочата раптова перевірка повітряно-космічних сил", - сказав Шойгу.