У ЄП закликали Росію не випробовувати реакцію Заходу та припинити дестабілізацію на Донбасі

Як повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні, на засіданні комітету, що відбулося 6 лютого, розглядалося питання про погіршення безпекової ситуації на сході України, зокрема нещодавня ескалація у Авдіївці.

Як зазначається, члени підкомітету висловили глибоку стурбованість у зв’язку із погіршенням ситуації на сході України. «Більшість з них переконані: у такий спосіб Росія «розвідує ґрунт» на фоні нової адміністрації у США. Депутати закликали Москву дотримуватися Мінських угод. Вони також нагадали, що санкції ЄС прив’язані до виконання Мінських угод і через це мають підтримуватися», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Європарламенті хочуть для РФ нових санкцій у разі перешкоджання мінському процесу

Деякі парламентарі, поінформували у Представництві Євросоюзу в Україні, закликали ЄС бути більш проактивним і розпочати дискусії щодо можливості розгортання спільної безпеково-оборонної поліційної місії в Україні. «Також вони заохочують ЄС виконати обіцянку та не зволікати з наданням українським громадянам безвізового доступу до Союзу – оскільки Україна виконала усі 144 критерії плану дій з візової лібералізації», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, більшість членів підкомітету підтримали заклик до обговорення ситуації на Донбасі та проведення голосування щодо відповідної резолюції під час наступної пленарної сесії Європарламенту, що відбудеться у Страсбурзі.

З української сторони у засіданні брала участь віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона назвала кроки для деескалації конфлікту. За словами Климпуш-Цинцадзе, йдеться про підтримку тривалого перемир’я; виведення російських військ зі сходу України; забезпечення ефективного спостереження з боку ОБСЄ за 409-кілометровою ділянкою українсько-російського кордону, який наразі непідконтрольний Україні.