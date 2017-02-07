Путін схвалив скасування кримінального покарання за побої у сім'ї

Минулого тижня поправки схвалила верхня палата російського парламенту, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Мова йде про побої, які не вимагають медичних висновків, бо вони не заподіюють шкоди здоров'ю, це мінімальні сімейні спори з найменшими наслідками", - пояснила тоді ініціатор законопроекту, сенатор Олена Мізуліна.

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У кінці січня законопроект був прийнятий Держдумою. Проти закону в ході засідання нижньої палати парламенту висловилися лише комуністи.

Закон прибирає зі 116-ї статті кримінального кодексу - "Побої" - слова "щодо близьких осіб" і таким чином виводить з-під кримінальної відповідальності нанесення побоїв родичам - тепер вони розцінюються як адміністративне правопорушення.

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що за рахунок планів декриміналізувати в Росії побої у відношенні близьких влада країни намагається створити умови для створення міцних сімей.