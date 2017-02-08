На в'їзді до США можуть почати запитувати паролі до соцмереж

Такі потенційні плани керівник відомства озвучив 7 лютого на слуханнях у комітеті з нацбезпеки Палати представників Конгресу США, передає DW.

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Келлі стверджує, що даний крок зможе допомогти виявити осіб, які, ймовірно, несуть загрозу безпеці країни. За словами міністра, відповідну функцію зі збору даних, можливо, візьмуть на себе американські посольства у країнах, де видаватимуться візи і дозвіл на в'їзд. У першу чергу, нововведення може торкнутися громадян семи держав, щодо яких американський президент Дональд Трамп раніше підписав міграційний указ.

"Дуже важко забезпечити надійну перевірку людей у цих країнах. Якщо ж вони в'їжджають (до США), ми хочемо запитати їх, які сайти вони відвідують, і запитати паролі. Таким чином, ми зможемо зрозуміти, що люди роблять в інтернеті", - зазначив Келлі, додавши, що тим, хто відмовиться від надання інформації, може бути відмовлено у дозволі на в'їзд. "Якщо вони дійсно хочуть приїхати до Америки, то підуть на співпрацю. Якщо ні, тоді - хто наступний?" - сказав міністр нацбезпеки.

При цьому керівник відомства зазначив, що остаточне рішення про введення даного заходу поки не прийнято, попередивши при цьому, що озвучив лише наявні у нього з цього приводу думки, а не офіційні урядові ініціативи.

Міграційний указ Трампа тимчасово забороняв в'їзд в США громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену.