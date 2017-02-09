Мадонна офіційно підтвердила удочеріння двох близнят з Малаві (фото)
08:56, 09 лютого 2017Світ
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Американська співачка Мадонна оголосила про удочеріння нею двох дівчаток-близнят з південноафриканської республіки Малаві.
Співачка Мадонна отримала дозвіл усиновити африканських сиріт / скріншот
Про це вона написала у своєму Instagram, а також розмістила фотографію з прийомними дочками.
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«Я можу офіційно підтвердити, що процес удочеріння сестер-близнюків з Малаві закінчено, і я радію, що тепер вони є частиною нашої сім'ї. Я глибоко вдячна всім в Малаві, хто зробив це можливим», - йдеться у публікації. Також співачка подякувала своїм близьким за допомогу і закликала ЗМІ проявити повагу до приватного життя її родини в цей непростий для неї період.
Фото: Інстаграм
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