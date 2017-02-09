"Ненавмисно": Міноборони РФ обговорило з Анкарою авіаудар по турецьким військовим в Сирії

Як повідомили УНІАН в Міноборони РФ, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою, під час яких обговорювалися питання боротьби з міжнародними терористичними угрупованнями на території Сирії і обстановка на північному сході провінції Алеппо.

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"Начальник Генштабу Збройних Сил РФ Валерій Герасимов висловив співчуття генералу Хулусі Акару у зв'язку із загибеллю трьох турецьких військовослужбовців, які діяли в районі міста Ель-Баб, в результаті ненавмисного удару російського літака", - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, троє турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації в районі сирійського міста Ель-Баб.