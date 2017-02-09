Після кількох випадів у бік Китаю Трамп написав Сі Цзіньпіну лист

Трамп подякував Сі Цзіньпіну за його вітальний лист із нагоди інавгурації і висловив надію на "конструктивні відносини" між країнами, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Трамп ще не розмовляв по телефону із Сі Цзіньпіном. Представник міністра закордонних справ Китаю Лу Кан сказав, що його країна надає цього листа велике значення. Він висловив пошану Трампу за те, що той побажав народу КНР процвітання в новому році за східним календарем, додавши, що співпраця між двома країнами - єдиний варіант розвитку стосунків.

"Президент Дональд Трамп заявив, що сподівається на розвиток конструктивних відносин з президентом Сі Цзіньпіном, які принесуть користь Китаю і США", - йдеться у листі, оприлюдненому представниками Білого дому.

Крім того, Трамп побажав китайському народу "щасливого Свята ліхтарів і процвітання в рік Півня".

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Це лист, що містить всі стандартні дипломатичні люб'язності, послідував за потоком ворожих дій американської сторони, спрямованих проти китайської торгівлі і політики.

В останні місяці Трамп зробив кілька неоднозначних випадів стосовно таких болючих для Пекіна питань, як статус Тайваню і Південно-Китайського моря. Він також викликав обурення китайської сторони тим, що поговорив по телефону з лідером Тайваню Цай Інвень, що стало першою такою розмовою між лідерами Тайваню та США за кілька десятиліть.

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Після своєї розмови з Тайванем Трамп також виступив з критикою політики "одного Китаю", в рамках якої США дипломатично визнають позицію Пекіна про існування тільки одного китайського уряду.

Незабаром після інавгурації адміністрація Трампа пообіцяла не допустити заняття Китаєм територій у Південно-Китайському морі.

Пекін весь це час стримано реагував на події, висловивши "серйозну занепокоєність" позицією Дональда Трампа щодо політики "одного Китаю" і закликавши США підтримувати тісні зв'язки з Китаєм.