Сомалійські пірати захопили єгипетське судно Blue Star

Пірати Сомалі захопили єгипетське торгове судно Blue Star, на борту якого знаходяться 28 людей, повідомив заступник міністра закордонних справ Єгипту з консульських питань Ахмед Різк, пише РИА новости.

"В даний час судно контролюють пірати", - сказав він. Різк додав, що пірати відводять єгипетське судно до берегів Сомалі. У захопленні брали участь близько 15 чоловік, озброєні, за відомостями єгипетської сторони, "не тільки стрілецькою зброєю". За словами дипломата, судно перевозило велику партію сільськогосподарських добрив.

Єгипетська влада вже приступила до контактів з метою звільнення судна і його команди, повідомив заступник міністра закордонних справ.