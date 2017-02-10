Передвиборча боротьба загострюється: міністр від партії Меркель порівняв Шульца з Трампом

"Якщо Шульц закликає своїх прихильників "Зробити Європу знову великою", то це звучить в точності як Трамп", - сказав Шойбле в інтерв'ю Der Spiegel.

На думку міністра фінансів ФРН, то, як популістські заяви Шульца провокують розкол суспільства, схоже на методи американської виборчої кампанії.

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При цьому Шойбле зазначив, що Шульцу не завадило б "іноді хоч трохи думати".

"В той час, як у всьому світі зріс ризик спокуси популізмом, політики не повинні говорити так, як Шульц", - сказав Шойбле. "Якщо він хоче боротися з популізмом, як він стверджує, то він повинен прийняти ці факти до відома".

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Крім того, Шойбле назвав Шульца "пустодзвіном" і додав, що це вже точно не його справа критикувати істеблішмент.

"Шульц не невдаха, який приходить звідкись з лісу", - сказав Шойбле. - "Він протягом десятиліть сидів у Європейському парламенті, в останній раз в якості президента. Якщо це не істеблішмент, то що тоді?".

Зазначимо, сам міністр фінансів Вольфганг Шойбле представляє партію ХДС, яку очолює нинішній канцлер ФРН Ангела Меркель, яка побореться з Шульцем за крісло канцлера вже у вересні цього року.

Водночас, згідно з останніми соціологічними опитуваннями в Німеччині, вперше за багато років рейтинг СДПН зрівнявся з ХДС. При цьому половина німців хотіли б бачити на посаді канцлера саме Шульца, а не Меркель.