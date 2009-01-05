Ізраїльські війська оточили місто Газа.

Як повідомляє радіо «Свобода»,в секторі Газа сьогодні вранці тривали бої ізраїльської армії з бойовиками радикального угруповання ХАМАС.

Танкові частини оточили місто Газа і, за деякими повідомленнями, перебувають на його околицях. Свідки стверджують, що війська відрізали місто Газа та північні райони сектора від решти території. Військові цього не підтверджують.

Повідомляється про запеклі бої біля міст Бейт-Лахія, Бейт-Ханун і Джабалія.

Загальна кількість загиблих під час військових дій, які тривають другий тиждень, перевищило 510.

З початку наземної операції, що почалася в суботу ввечері, загинули не менш як 70 палестинців. Втрати з ізраїльського боку – один солдат, убитий розривом мінометного снаряда, і понад 30 поранених.

Тим часом Євросоюз закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСа. Про це заявив голова прибулої до Каїра делегації ЄС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ - голова МЗС Чехії, яка головує в ЄС.

Також ЄС обіцяє виділити 3 млн. євро на гуманітарну допомогу жителям Гази.

Сьогодні окрему поїздку Близьким Сходом починає Президент Франції Ніколя САРКОЗІ. В інтерв`ю ліванським журналістам він заявив, що ХАМАС відповідає за страждання жителів Гази.

Водночас Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС відкинув можливість перемир`я в секторі Газа, але сказав, що його окупація не планується.

Раніше Ізраїль також відхилив посередництво Росії в переговорах з ХАМАСом.

В неділю стало відомо, що ізраїльська армія півтора року готувалася до операції в місті Газа, відпрацьовуючи всі варіанти в спеціально побудованій моделі міста на військовій базі в пустелі.