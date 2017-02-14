Уряд Британії відхилив петицію щодо скасування візиту Трампа
Уряд Великобританії не підтримав петицію із закликом про скасування державного візиту президента США Дональда Трампа в Сполучене Королівство.
В уряді заявили, що поважають погляди, викладені у петиції, але все одно чекають Трампа у Великобританії, передає Русская служба ВВС.
Петицію підписали більше 1,8 млн осіб. У ній говориться, що візит Трампа поставить королеву Єлизавету II в незручне становище.
В якості обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на погляди Трампа та його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцом Уельським.
При цьому петиція не виключає робочого візиту Трампа в країну без зустрічі з членами королівської сім'ї.
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Раніше була запущена петиція, яка закликає організувати державний візит Трампа, її підписали 309 тисяч осіб.
На думку авторів петиції, для Великобританії важливі відносини з США. Обидві петиції будуть розглянуті 20 лютого Палатою громад британського парламенту.
Уряд зобов'язаний відповідати на всі петиції, які розміщені на офіційному сайті і які підписали понад 10 тисяч осіб.
Трампа запросила відвідати Великобританію прем'єр-міністр країни Тереза Мей під час свого візиту в США.
Представники британського уряду неодноразово заявляли, що не мають наміру скасовувати державний візит Трампа та запрошення його на зустріч з королевою.