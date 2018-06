Петиція про заборону Трампу зустрічатися з королевою Єлизаветою набрала понад мільйон підписів

Про це повідомляє BBC.

Число підписантів були швидко зростає, тому що в США закони про імміграцію вступили в силу в протягом вихідних днів і викликали обурення у всьому світі.

Прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про цей візит під час своєї недавньої поїздки в США. На Даунінг-стріт відкинули заклики щодо скасування візиту, назвавши їх "популістськими жестами".

Лейборист Джеремі Корбін закликав прем'єр-міністра відкласти візит.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Великобританії запустили петицію, яка забороняє Трампу зустрічатися з королевою Єлизаветою.

Як обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на женоненависницькі погляди Трампа і його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцем Уельським.

