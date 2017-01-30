Петиція про заборону Трампу зустрічатися з королевою Єлизаветою набрала понад мільйон підписів
У Великій Британії петиція, яка забороняє Трампу зустрічатися з королевою Єлизаветою набрала понад мільйон підписів.
Про це повідомляє BBC.
Число підписантів були швидко зростає, тому що в США закони про імміграцію вступили в силу в протягом вихідних днів і викликали обурення у всьому світі.
Читайте такожЛіга арабських держав закликала Трампа переглянути позицію щодо мігрантів
Прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про цей візит під час своєї недавньої поїздки в США. На Даунінг-стріт відкинули заклики щодо скасування візиту, назвавши їх "популістськими жестами".
Лейборист Джеремі Корбін закликав прем'єр-міністра відкласти візит.
Як повідомляв УНІАН, напередодні у Великобританії запустили петицію, яка забороняє Трампу зустрічатися з королевою Єлизаветою.
Як обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на женоненависницькі погляди Трампа і його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцем Уельським.
Petition to cancel Donald Trump's state visit to UK over US immigration clampdown reaches one million signatureshttps://t.co/dePyTwntVcpic.twitter.com/VDP7ehrjQt— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 30, 2017