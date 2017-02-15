Генсек НАТО: невиконання Росією договору про РСМД буде "серйозним занепокоєнням" для союзників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в рамках початку засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, коментуючи інформацію стосовно того, що Росія таємно розмістила на своїй території крилату ракету.

"Я можу сказати, що невиконання Росією договору буде серйозним занепокоєнням для союзників", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що цей документ є "дуже важливим, тому що виключає всі критерії ядерної зброї, які є загрозою для Європи та союзників по НАТО".

"Виконання договору щодо контролю за озброєнням має велике значення, особливо, якщо мова йде про угоди, які стосуються ядерної зброї. Тому невиконання договору призведе до великого занепокоєння серед союзників", - наголосив він.

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Як повідомлялося, видання New York Times 14 лютого написало, що в Росії у порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності таємно розмістили нову керовану крилату ракету.

Довідка УНІАН. 8 грудня 1987 року США та СРСР уклали Договір між про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Документ набув чинності 1 червня 1988 року.

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1 тис. - 5,5 тис. км) і малої (500 - 1 тис. км) дальності. Сторони повинні були протягом трьох років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500 - 5,5 тис. км.