Європарламент проголосував за створення спільної армії ЄС

Європарламент підтримав резолюцію про посилення централізації Європейського союзу, створення посади міністра фінансів ЄС і спільної європейської армії. Резолюцію запропонував екс-прем'єр Бельгії і відповідальний за переговори про Brexit Гі Верхофстадт, передає Російська служба ВВС.

Зазначається, що за документ проголосували 283 євродепутата при 269 голосах "проти" і 83 утрималися.

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"Схвалення Європарламенту може означати початок реформи основного договору ЄС. По суті Верхофстадт пропонує обмеження або навіть повну ліквідацію права країн-членів Європейського союзу відмовлятися від виконання колективних рішень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери Угорщини та Чехії підтримали ідею створення єдиної європейської армії.