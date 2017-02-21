Після Brexit і Трампа, перемога популістів на виборах у Нідерландах може стати новим потрясінням - Bloomberg

Парламентські вибори в Нідерландах відбудуться 15 березня, а популістська партія Вілдерса має найвищі рейтинги, проте для перемоги на виборах Вілдерсу будуть потрібні союзники, яких у нього немає, пише ZN.UA з посиланням на Bloomberg.

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Вся програма партії поміщається на одній сторінці. Велику частину програми становить "деісламізація" Нідерландів, включно із забороною іммігрантів з мусульманських країн, закриттям всіх мечетей і заборони Корану. Вілдерс також хоче покинути ЄС, закрити кордони і витрачати більше на оборону і поліцію, зменшивши видатки на міжнародну допомогу та енергію вітру.

Соціологічні опитування показують, що партія Вілдерса йде на першому місці, випереджаючи Ліберальну партію прем'єр-міністра Марка Рютте.

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Швидше за все у Вілдерса це не вийде, оскільки перемога не гарантує права на створення коаліції. Як тільки остаточні результати голосування будуть оголошені, парламент зустрічається і призначає відповідального за коаліцію. Той повинен розглянути найбільш ймовірні варіанти коаліцій у парламенті. При цьому жодна із основних партій не хоче співпрацювати з Вілдерсом. Рютте навіть скористався своїм твіттером вперше за шість років, щоб написати: "Нульові шанси, Герт. Нульові шанси".

Нагадаємо, популісти в Нідерландах також були ініціаторами проведення референдуму про асоціацію з Україною, більшість голландців проголосували проти.