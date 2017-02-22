Загиблим у Мосулі смертником виявився колишній в'язень Гуантанамо

Терористична організація ІД два дні тому заявила, що Абу-Закарія аль-Британі підірвав бомбу, закладену в автомобілі, на іракській військовій базі Таль Гайсум до південно-захід від Мосула, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Смертника впізнали як британського громадянина Рональда Фідлера. Йому було 50 років, і він був родом з Манчестера. Він також був відомий як Джамул-Уддін аль-Харіт.

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У 2001 році Фідлер був затриманий американськими військовими в Пакистані, а в 2002 році його відправили в Гуантанамо, де головним чином містяться люди, яких уряд США звинувачує у злочинах, пов'язаних з тероризмом.

Американські слідчі, які проводили його допити, згодом заявили, що він надав їм важливу інформацію про діяльність руху "Талібан". Він був звільнений через два роки.

За даними британських ЗМІ, Фідлер отримав від уряду Великобританії близько 1 млн фунтів (1,2 млн доларів) компенсації за погане поводження з ним в Гуантанамо після того, як він повернувся назад.

Журналісти бачили документи про приєднання до ІГ, які Фідлер підписав у квітні 2014 року, коли перейшов сирійсько-турецький кордон.

Він добровільно зголосився стати бойовиком, заявивши, що у нього лише базові знання ісламу.

Його дружина в бесіді з британгскими журналістами заявила, що вона та її п'ятеро дітей поїхали в Сирію, щоб переконати його повернутися, але він їх не послухав. Їм довелося тікати з території, зайнятої ІД, щоб врятуватися самим.

Експерти відзначають, що інцидент ставить під сумнів діяльність деяких організацій, що допомогли Фідлеру повернутися до Великобританії. Деяким з цих організацій досить близька радикальна ідеологія.

Згідно з даними, оприлюдненими британським урядом, в минулому році близько 850 осіб, які, як вважалося представляли загрозу національній безпеці, вирушили на Близький Схід, щоб приєднатися до радикальних угруповань. Трохи менше половини з них повернулися до Великобританії, а ще близько 15% загинули.