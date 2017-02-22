У ЄС погодили механізм призупинення безвізового режиму та надання безвізу Грузії

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено у середу, 22 лютого.

Очікується, що 27 лютого це рішення буде затверджено Радою ЄС. Після чого мають розпочатися міжінституційні переговори (Європейський парламент, Рада ЄС та президентство в ЄС) щодо надання безвізового режиму Україні.

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Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого - ухвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.