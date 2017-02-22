Американці стурбовані можливою участю США у великій війні - опитування NBC

Про це йдеться в результатах останнього опитування SurveyMonkey, проведеного для NBC News.

Більшість, 36%, дуже турбує, що США можуть бути залучені для участі у великій війні протягом наступних чотирьох років, у той час як 30% - лише трохи хвилюються через це пише "ЄвроПравда".

Повідомляється, що 25% опитаних американців не надто схвильовані, і лише 8% - взагалі не переживають.

Згідно з опитуванням, прихильники демократів більше переживають за це питання, ніж прихильники республіканців.

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88% прихильників демократів заявили, що турбуються за можливу участь у великій війні, в той час, як серед республіканців, лише кожен 4-й з 10 переживає з цього приводу.

Зазначимо, що опитування було проведено в період з 13 по 19 лютого 2017 року.