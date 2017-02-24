ФБР відмовилося публічно спростувати інформацію про контакти команди Трампа з російською розвідкою - CNN

CNN з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що Федеральне бюро розслідувань відхилило прохання Білого дому публічно спростувати повідомлення в ЗМІ про зв'язки команди президента США Дональда Трампа з Росією, які нібито мали місце під час американської президентської кампанії 2016 року, передає РБК.

За словами співрозмовників телеканалу, спочатку глава апарату Білого дому Райнс Прібус звернувся до заступника директора ФБР Ендрю Маккейба з проханням заявити, що опубліковані дані є помилковими, і ніяких контактів не було. За інформацією джерел, зустріч Прібуса та Маккейба відбулася на наступний день після виходу статті в The New York Times, в якій йшлося про «зв'язки» команди Дональда Трампа з російською розвідкою під час президентської кампанії.

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Пізніше, розповіли співрозмовники, Прібус зустрівся вже не тільки з Маккейбом, але і з главою ФБР Джеймсом Комі з проханням поговорити з журналістами з приводу публікацій про вірогідні зв'язки команди Трампа з Росією.

Комі відхилив прохання Білого дому, пославшись на те, що ймовірні зв'язки команди Трампа з Росією є предметом розслідування, що триває, відзначають співрозмовники CNN.

Сам Білий дім випустив своє власне спростування публікації NYT, назвавши її "повною нісенітницею".

У середині лютого NYT з посиланням на чотирьох діючих і колишніх американських чиновників повідомила, що члени виборчого штабу Трампа під час виборчої кампанії зв'язувалися з високопоставленими представниками російських розвідувальних служб. Співрозмовники видання запевняють, що контакти були перехоплені американськими правоохоронними органами і розвідкою приблизно в той самий час, коли почали з'являтися свідчення того, що Росія намагалася вплинути на вибори за допомогою злому серверів Національного комітету Демократичної партії США.