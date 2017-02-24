На обкладинці The New Yorker з'являться Путін та Трамп-"метелик" (фото)

17:27, 24 лютого 2017
Світ
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Журнал The New Yorker показав обкладинку майбутнього номера від 6 березня 2017 року.

Путін прикрасить обкладинку The New Yorker / newyorker.com

На обкладинці зображений президент Росії Володимир Путін, як можна побачити на сайті The New Yorker.

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Назву журналу написано частково кирилицею - The Нью-Йоркер. Так, на обкладинці Путін розглядає в монокль Трампа в образі метелика.

Автором малюнка став художник Баррі Блітт. Так, його ілюстрація - відсилання до обкладинки The New Yorker 1925 року, на якій зображено вигаданого денді доби англійського ампіру з моноклем Юстаса Тіллі.

Раніше британське видання The Economist на обкладинці нового номера зобразило президента Росії Володимира Путіна у зловісному образі, а замість зіниць у нього - червоні винищувачі.

Обкладинка з Юстасом Тіллі
newyorker.com
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Теги: #обкладинка