Пекельний образ, а замість зіниць - винищувачі: The Economist розмістив на обкладинці зображення Путіна (фото)

На обкладинці також написане слово "Путінізм", а у самій статті йдеться про критику режиму нинішнього очільника Кремля.

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Також журналісти зазначають, що за правління Путіна російська економіка сильно постраждала.

Видання також наголосило, що агресія голови Кремля на зовнішніх фронтах – це не що інше, як компенсація внутрішніх проблем країни.