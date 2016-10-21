Пекельний образ, а замість зіниць - винищувачі: The Economist розмістив на обкладинці зображення Путіна (фото)
13:19, 21 жовтня 2016Світ
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Британське видання The Economist на обкладинці нового номера зобразило президента Росії Володимира Путіна у зловісному образі, а замість зіниць у нього - червоні винищувачі.
Обкладинка The Economist
На обкладинці також написане слово "Путінізм", а у самій статті йдеться про критику режиму нинішнього очільника Кремля.
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Також журналісти зазначають, що за правління Путіна російська економіка сильно постраждала.
Видання також наголосило, що агресія голови Кремля на зовнішніх фронтах – це не що інше, як компенсація внутрішніх проблем країни.
Обкладинка The Economist
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